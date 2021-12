Alejandro Sanz confesó que sufrió bullying en el colegio

El artista español Alejandro Sanz es uno de los referentes más importantes en el mundo de la música para muchos.

El artista lanzó el día de hoy su último trabajo discográfico que lleva por nombre su apellido con el que se vuele a conectar con sus raíces con recuerdos que lo han acompañado durante sus 30 años de carrera artística.

Durante una rueda de prensa que brindó el cantante español, habló sobre lo que ha significado este disco para él "Con este disco, yo he recuperado la ilusión de cuando hacía mis primera producciones, además de esa libertad de no fijarme en los números..."

Así mismo, Alejandro Sanz contó sobre lo que pensaba algunos años atrás "La verdad es que yo nunca pretendí ser famoso, ni tener éxito. Lo que quería era hacer canciones y vivir de lo que me gustaba. Esa era mi necesidad. Y eso es lo que he intentado plasmar aquí".

Así mismo, en un momento de la charla el cantante contó que durante su infancia sufrió bullying "Hay cosas que yo no recuerdo del cole y no sé si era un maltrato físico evidente. Pero sí me sentía muy mal en muchas circunstancias. Aun así, tenia una habilidad para proyectar seguridad y luego tenía la guitarra, que es una arma invencible. Ella me hacía músico... ¡Y a los músicos no se le parten las manos!".

"También me evadía con la música. Pero sí... Debo reconocer que lo pasé especialmente mal en algunas etapas. En ese momento no había consciencia sobre determinados problemas que entonces no parecían importantes... Y ahora te das cuenta que hay cosas que te afectaban más de la cuenta", finalizó el artista.