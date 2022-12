¿Algún problema, pendejas? El DURO mensaje de MARBELLE para las criticonas

“Quiero dedicar esta foto a todas las babosas feas y resentidas”, así inicia el fuerte mensaje de Marbelle a través de sus redes sociales.



La cantante y presentadora se desahogó con sus detractores, respondió a las críticas que la asechan

cada vez que sube una fotografía.

“No tengo la culpa de tener una piel maravillosa y agradecida (…) la flacura me sienta muy bien, igual que el amor “, continúo diciendo.

“Jamás me he puesto botox en mi cara, jamás. Pero cuando me vea arruinada, fea y maltratada como ustedes las envidiosas, con seguridad es lo primero que haré, pero como tengo tanta suerte les tocará morirse de la envidia”



Finalmente, invitó sarcásticamente a sus ‘enemigos virtuales’ que dejaran de meterse en su vida: “Vayan adelgacen y pónganse cremita en la llaga de la envidia”



“Sí me maquillo y le pongo filtro que se me dé la gana a mis fotos, ¿algún problema pendejas?”, concluyó.

