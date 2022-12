¿Atrevido? COMENTARIO de Tatán en foto de Carolina Cruz amamantado divierte en redes

Carolina Cruz abrió el corazón con sus seguidores de Instagram y se refirió a lo mucho que ha disfrutado su faceta como mamá.

Te puede interesar: Dos cirugías y los quebrantos de salud de su hijo: Las confesiones de CAROLINA CRUZ

Publicidad



Para ello, acompañó su emotiva leyenda con una foto en la que está amamantando a su hijo Matías.

“Creo que si me preguntan cuál ha sido la experiencia más maravillosa como madre tengo que aceptar que esta conexión no tiene explicación, después de esto no existe nada en el mundo, solo él y yo…”, escribió la presentadora caleña.

Publicidad

La imagen ha sido sensación en esta red social, no solo por sus palabra y tierna imagen, sino también por un gracioso comentario que le hizo Tatán Mejía al respecto.

Publicidad

“Yo sigo en esas. No sabes el vínculo tan lindo que tengo con mi esposa”, bromeó el manizalita.

Su mensaje se hizo tan popular que recibió más de 1700 respuestas

Publicidad