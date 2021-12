Camilo se presentó por primera vez en Bogotá con ‘Mis Manos Tour’

El cantante Camilo Echeverry es uno de los más queridos por su público no solo en Colombia que es su casa, sino en todo el mundo.

El artista se presentó anoche por primera vez con ‘Mis Manos Tour’ en el Movistar Arena, en la capital, lugar en el que pasaron mucho momentos especiales durante su show.

Antes de salir al escenario, el artista había compartido con sus seguidores una foto en Instagram en el que se le notaba conmovido por todo lo que estaba viviendo.

"No pude contener las lágrimas en la prueba de sonido. Mi primer gran concierto en CASA. En mi país. 🇨🇴 Ver TANTAS sillas esperando a que llegue La Tribu a darles vida! No hay nada que me haga sentir más orgulloso que cargar mi identidad, mi sonido, que es el de COLOMBIA por todos los rincones del mundo!!" Expresó el artista.

Así mismo dijo "Por eso es tan importante para mí el concierto de esta noche y mañana!! Dios es el dueño de los tiempos! Y de rodillas le doy gracias por poder estar aquí en el momento PERFECTO!!!", dijo el artista junto a una foto sentado en el suelo acompañado de una bandera grande de Colombia.

Durante su show no faltaron canciones como 'Por primera vez', 'Mis manos', 'Tutu', 'Machu Pichu', 'Vida de rico', 'El mismo aire', 'Bebé', 'Favorito' y su versión de '5 pa’ las 12', aprovechando que estamos en la época navideña.

Algunos de los momentos más emotivos de esta noche fue cuando le dio un beso a la barriguita de su esposa, Evaluna, Bailó champeta con su mamá y además hizo subir a un niño al escenario con quien tuvo una corta conversación.

El pequeño le contó que había ido a su show con su hermano y con su abuelita, que tenía 9 años y que cuando fuera grande quería ser cantante, a lo que Camilo le dijo “Te prometo, en frente de todas estas personas, que eso que sueñas lo puedes lograr. Quiero que nunca se te olvide este momento, en el que tenías nueve años y que yo te hice esta promesa”.