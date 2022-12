Critican a Luisa Fernanda W por referirse al ALMA con una foto mostrando la COLA

Luisa Fernanda W publicó una fotografía por la que le llovieron algunas críticas.

La idea de la youtuber era compartir un mensaje en el que habló de la recuperación de su alma, el problema que encontraron sus seguidores fue la foto con la que acompañó dicha leyenda.

Publicidad

En la fotografía salió posando en bikini y exhibiendo una parte de la cola y sus senos.



Te puede interesar: Luisa Fernanda W se DECIDIÓ a bailar ’Dura’ y sus seguidores le dieron DURO



“Hace un año pasé por una etapa no muy buena en mi vida, en donde me toco volver a recuperarme, y no hablo del físico, hablo del alma. Esa recuperación no fue fácil, fue de mucho trabajo, de caer, de volver a caer y levantarme ante el mundo como si nada pasara. Se me notaba full que no estaba bien y las personas que me conocen me lo decían, pero gracias a Dios tuve que pasar por todo eso…”, fueron algunas de sus palabras.

La combinación que hizo molestó unos cuantos, que no dudaron en escribirle comentarios como estos:

Publicidad

comentarios_1.jpg

Publicidad

comentario_2.jpg

Publicidad

comentarios_3.jpg

Publicidad

Sin embargo, hubo otros que la defendieron y hasta le pidieron consejos de cómo verse bien y tener un cuerpo así.

"Mamacita", "¿Cuándo nos das tips para tener el cuerpo así".

Publicidad

¿A quiénes les das la razón?