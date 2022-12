El GESTO de la nueva Miss Universo que ENFURECIÓ a sus seguidores por redes

La nueva Miss Universo Demi-Leigh Nel-Peters fue criticada fuertemente por una publicación que hizo en sus redes sociales un tiempo atrás.

Hace algunos meses la reina estuvo de visita en un orfanato de niños que padecen VIH y mientras compartía con ellos utilizó unos guantes de latex ¿qué les parece?

Antes de ser elegida como la mujer más hermosa del planeta, la candidata publicó la imagen y por supuesto algunos de sus seguidores se pronunciaron al respecto: “Está comiendo con fastidio”, “¿Por qué usas guantes?", aunque otros la justificaron diciendo que era normal que los usara, pues por higiene y cuidado con los mismos niños, era necesario.

Durante el evento de Miss Universo, cuando la eligieron como una de las 10 finalistas, empezaron los drásticos comentarios que no se hicieron esperar: “No puedo creer que la nombraron después de ser tan cruel con esos niños", "Creo que el certamen no recuerda lo que hizo hace poco", "Miss Sudáfrica es bella, pero no es justo que haya ganado después de lo que hizo".

Lo cierto es que la nueva Miss Universo aclaró que utilizó dichos accesorios porque había recibido esas indicaciones, más aún si se trataba de manipular alimentos.

Y... ¿ustedes qué opinan?

