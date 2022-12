El "ostentoso" CLÓSET del hijo de Carolina Cruz que impactó a sus seguidores

Desde que Carolina Cruz tuvo su primer bebé, Matías, no pierde oportunidad en mostrar lo feliz que la hace su nueva faceta como mamá.

El hijo de la bella vallecaucana es su centro de atención y, por lo tanto, no teme en compartir con sus seguidores momentos y detalles de sus vidas como familia.

Sin embargo, como es difícil tener contento a todo el mundo, el más reciente video que publicó en Instagram en donde muestra el clóset y la ropa de Matías fue ocasión para que en algunos comentarios se le tachara de presumida.

“Pues la verdad que este video me parece ridículo... Y no es envidia”, “presumida, hagamos mejor un video recogiendo ropa y llevándole a esos niños q hoy no tienen el closet de Matías”, “madre mía , ostentoso o como se puede llamar”, fueron algunos de los mensajes que le llegaron.

Por otro lado, muchos de sus otros seguidores defendieron su iniciativa y opinaron que no es ninguna engreída, es solo una madre que le gusta ser muy organizada y que su trabajo le permite a su bebé tener una buena vida.

“Lastimosamente así es la vida, unos tienen y otros no. Pero ni matis y sus papás son culpables de eso. Gracias a Dios y a al trabajo de sus papás matis puede disfrutar de su ropita”, “pero eso no es culpa de @carolinacruzosorio por eso ella trabaja para darle todo a su hijo y que no le haga falta nada”, escribieron quienes estuvieron de acuerdo con ella.

A nosotros nos pareció divino.