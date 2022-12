¡En BIKINI y visitando Chocó! Paulina Vega publicó foto que calentó los ánimos

A Paulina Vega le encanta viajar, eso hemos visto en sus redes sociales durante los últimos meses. No solo ha estado recorriendo destinos internacionales, sino también nacionales. En esta ocasión, la ex universo de 25 años estuvo en Chocó.

"Al noroccidente de Colombia, en el Chocó, está uno de los lugares con más magia y encanto: Bahía Solano. Playas, naturaleza y aventura es lo que podrán ver en mi próximo vídeo", escribió Vega junto con la fotografía en bikini que decidió compartir en redes.

Los comentarios positivos no se hicieron esperar, sin embargo hubo un comentario en particular que llamó la atención de varias personas incluyendo a Goyo de ChoquibTown, quien contestó duramente a la usuaria:

"@ipauhh , las donaciones no se pasan por Instagram se hacen y te quedas callado. Que no se entere tu mano derecha de lo que hace la izquierda, las ayudas no son temas mediáticos para nosotros y quizás también esperamos la tuya. Atrevida no hables de lo que no sabes", respondió la cantante ante una crítica de esta usuaria a propósito del Chocó.

La fotografía de Paulina ya tiene más de 84,807 Me gusta y es el abre bocas de un vídeo sobre este destino que pronto publicará en su propio canal:



