'Epa Colombia' estrenó CEJAS y se escondió de Instagram con el resultado

Hablar de ‘Epa Colombia’ es referirse a una joven sin tapujos, extrovertida e irreverente. Sus looks, cirugías, forma de hablar y de vestirse son conductas que ella defiende a capa y espada.

Las cejas de esta instagramer, que se hizo famosa gracias a las redes sociales, han sido unaJustamente, una

intervención en ellas es la que tiene en apuros a Daneidy Barrera.

Te puede interesar: A los 43 años, Sandra Reyes defiende sus canas y ARRUGAS

Publicidad

“No he querido aparecer, porque tengo que esperar que se me caiga toda la pigmentación, porque me veo muy reteñida, muy cucha, muy payasa. Te voy a pedir que me des unos días porque estoy en obra gris”, dijo.

A través de sus historias en Instagram mostró lo marcadas que están y justificó por qué ha estado ausente de las redes sociales. Al parecer, el resultado de sus cejas todavía está reciente.



La joven suma más de 526 mil seguidores en Instagram, espacio donde comparte sus locuras y videos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad