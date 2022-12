Este era el CUERPO en bikini que tenía DIVA Jessurum más joven

La presentadora de Caracol Televisión sorprendió con unas fotografías en bikini de hace algunos años.

A través de su cuenta en Instagram, Diva Jessurum compartió las imágenes en las que ve visitando las playas de Salgar.

Aunque no especificó en qué año se tomaron, en otra de su rostro más joven reflexionó sobre el cambio que ha tenido con el paso del tiempo.

“Uno cómo cambia!!!!!! En ese entonces soñaba y soñaba mil cosas. Muchas se me han dado, otras no, tal vez no eran para mí” manifestó.

La periodista de entretenimiento expresó junto a estas memorias que ha luchado por ser una buena mujer, pues desea que al final de sus días sea recordada con cariño y sus cenizas las metan en unas maracas para seguir gozando.