¡Fin a los rumores! Pipe Bueno aclaró por qué publicó esta FOTO con Jessica Cediel

Pipe Bueno estuvo como invitado en el Facebook Live de La Kalle, entrevista en la que habló de su reciente sencillo “Confesión”.

Así como el nombre de su canción, el cantante de música popular se confesó con la periodista Laura Muñoz y aclaró si sostiene o no un romance con Jessica Cediel, esto a raíz de una foto que publicó en su perfil de Instagram en la que se les ve muy acaramelados.

Algunos de los seguidores del paisa y de la bogotana aseguraron que se trataba de una foto vieja, otros, por el contrario, aseguraron que Pipe era el misterioso novio que la presentadora ocultó estos meses.

“Yo nunca he dejado de hablar con Jessica Cediel, Jessica es una muy buena amiga mía, la quiero, la respeto, le deseo lo mejor en su carrera y en su vida amorosa. Tengo entendido que hoy en día tiene pareja… Nada, fue una foto que monté, estaba en una entrevista, en una gira en Cali; la monté como un #TBT, si no que a la hora de hacer el caption no lo escribí y entré a la entrevista que duró como 45 minutos, entonces para cuando terminó tenía las redes a explotar y dije: pero, ¿qué pasó? Claro, entonces me di cuenta que no había puesto nada y la gente quedó especulando, empezó a hacerlo mucho bombo y yo dejé así”, manifestó Bueno.

Además, el intérprete de “Te hubieras ido antes” reveló que sigue “soltero y recibiendo hojas de vida”.

