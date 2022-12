Hasta ÁCIDO en la cara han querido tirarme: Sara Uribe se desahogó en redes

"Zorra, sucia, quita maridos, deberías morirte", son algunos de los comentarios que recibe diariamente en sus redes sociales. Sra Uribe decidió publicar algo de su 'rutina digital' para crear conciencia sobre el tema.

"Hoy le hablé y me llenó de vida, me llenó de amor propio porque con todo lo que ha pasado, a veces ese amor propio se siente agotado en mí y empiezo a juzgarme como no debo. A veces uno comienza a creerse cosas que no son verdad", un fragmento del mensaje con el que le dio vía libre a sus sentimientos.

Seuna presentadora que lucha contra una grave enfermedad en la piel llamad Esclerodermia. La joven a través de sus redes sociales se ha convertido en una guerrera

que motiva a colegas y usuarios.

Este, el punto de partida para contrastar esos mensajes de odio que recibe a diario: “Cada vez que veo a una mujer así, con fuerza como @estevezmanuela , digo: "Gracias a Dios ya viví lo que tenía que vivir , gracias Dios porque me diste la oportunidad de leer a Manuela hoy", concluyó.

La presentadora que ahora se encuentra radicada en China con su novio, Freddy Guarín y también se refirió a los enormes desafíos que se presentan diariamente.

“(…) No les digo que no extraño mis días enteros en un estudio, de fotos con maquillaje, las jornadas de grabación, mis rutinas largas laborales, mis viajes a firmas de autógrafos, mis fotos en el gimnasio exhibiendo mi cuerpo o lo linda que pueda sentirme, los comentarios halagadores de gente que ni conozco en redes, donde solo quieres recibir los lindos (porque si hablamos de los malos. Hasta ácido en la cara han querido tirarme. Esos no los extraño”, escribió.

