¿Imprudente o gracioso? Piropo que le echaron a Jhonny Rivera y lo dejó ABURRIDO

Jhonny Rivera publicó un video en su perfil de Instagram de una anécdota que lo dejó muy pensativo.

Todo pasó mientras el cantante de música popular salía del gimnasio cuando se encontró con una fanática que se le acercó a felicitarlo por lo juicioso que está con el ejercicio, pero fue lo que le dijo después que no le gustó tanto.



“Me quedé pensativo con un piropo que me echó una muchacha en el gimnasio, me dice dizque: uy felicitaciones Jhonny, como está de juicioso, ¿y eso fue que se aburrió de ser gordo y feo o qué, ahora quiere ser solo feo?… No sé qué me quiso decir”, contó el artista.



La cara que puso mientras relataba lo sucedido y su anécdota ha hecho reír a sus seguidores, quienes no dudaron en comentar con un extenso “jajajajajajajajajajajaja”.

