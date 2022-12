¡Inconsolable! Sara Corrales confesó qué la separó de su PAPÁ para siempre

Durante el programa ‘Mira quién baila’, Sara Corrales hizo una dolorosa confesión: su padre sufrió de alcoholismo y por esa razón tuvo que alejarse de él cuando tenía nueve años.

“Mi papá era mi Dios, pero tenía un problema de alcoholismo (…) mi mamá lo dejó no por desamor, lo dejó por un problema”, dijo llorando la actriz mientras recordaba que su madre había hecho un acto heroico y de amor.

Contó que juntas empezaron una nueva vida, de cero y que hoy se miran a los ojos y se dicen: lo logramos, sí hemos podido.

Lamentó profundamente que, con el paso del tiempo, su padre no quisiera recibir ayuda: Para ese entonces yo ya trabajaba, le podía dar el tratamiento que él necesitaba. Y no, no quiso.

Entre lágrimas expresó su dolor y la carga que lleva en sus hombros por no poder ayudarlo: “El ya no quería vivir, yo me quede con ese sinsabor (…) eso me ha dado muy duro en la vida.

La confesión se dio en la más reciente presentación de la actriz en el concurso de baile. Donde no solo destacaron su rutina, sino también la valentía de su madre. A quien le hicieron un emotivo homenaje.



