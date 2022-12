¿J BALVIN se operó la cara?

Con el lanzamiento de ‘Mi gente’, J Balvin está en boca de todos y no solo por la buena acogida que ha tenido la canción. Según los seguidores del artista hay algo diferente en su cara y creen que se sometió a alguna cirugía.





El estar más delgado y tener un nuevo look ha generado cientos de comentarios en las redes, donde sus fanáticos aseguran que el paisa se hizo algún retoque facial.





Frente al tema, el mismo J Balvin explicó por qué luce tan joven y que es “muy loco” que digan algo semejante. Su secreto, las cremas.



Publicidad





"Entonces ya están diciendo que me hice algo en la cara. Ya están muy locos con esos tres pelos que tenía siempre me he cuidado la cara, con cremitas, he bajado de peso, y me veo más baby", dijo en una historia de Instagram.





Para decepción de muchas mujeres a J Balvin no le crece mucho la barba, así que tendrán que conformase con su ‘baby face’.





Por si no has escuchado ‘Mi gente’, aquí te la dejamos: