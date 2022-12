¿Jennifer López ya tiene su esperado ANILLO?

Jennifer López compartió una foto con su novio en redes sociales, pero fue su anillo el que llamó la atención de la prensa y de sus seguidores.

La intérprete de ‘El Anillo’, que narra la historia de una mujer que ‘lo tiene todo’, pero aún no está comprometida como desea.

Cuando se lanzó la canción muchos creyeron que era un mensaje subliminal para su actual pareja, Alex Rodríguez. Y de ser real la sospecha de matrimonio, el plan funcionó.

“Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca tu lado salvaje, tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo, pero ¿Y el anillo pa' cuándo?”, dice un fragmento de la canción.

En la foto del ‘delito’ aparece la cantante con un sensual traje de baño rosado disfrutando de un día soleado y -al parecer- de campanas de boda.

