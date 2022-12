Juan Pablo Llano, emberracado desmintió supuesta MUERTE de Catherine Siachoque

Fue a través de Instagram que la misma Catherine Siachoque compartió el clip que grabó su compañero de set y amigo en el que desmentía el hecho de que estuviese muerta.

“…Eso es falso, por favor miren bien cuál es la fuente están consultando. Creo que no es momento de jugar con ese tipo de falsas informaciones. Pilas con eso”, fueron las palabras de Llano para los que creyeron que era verdad.

Ella, además, dejó claro en esta red social y en entrevistas con medios internacionales que se encontraba a salvo.

"Me siento indignada totalmente, de que en medio de una tragedia tan grande como la que estamos viviendo, haya gente inescrupulosa que se ponga a inventar cosas de que yo ya no tenía vida, me parece horrible", manifestó a Univisión .

Los rumores iniciaron porque Catherine se encontraba en México con su esposo y sus padres, pero como ella misma indicó, viajó de regreso a Bogotá horas antes de la tragedia.