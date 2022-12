Juanse Quintero CAPTÓ a Johanna Fadul comportándose como "una mica"

Johanna Fadul, quien actualmente es pareja de Juan Sebastián Quintero, se ha hecho un lugar en la farándula nacional. Aunque la reconocemos por su talento actoral, esta vez hablamos de ella por sus habilidades para trepar árboles.

Al mejor estilo de Tarzán, la bella actriz de 33 años se subió a lo más alto de este árbol para conseguir una fruta, así como lo hacía durante su infancia en Córdoba.

Publicidad

También podría interesarte: Johanna Fadul terminó mostrando NALGA al celebrar esta noticia

"Ahora si puede decir que me conoce toditica", le escribió Johanna a Juanse Quintero luego de publicar este post que ya llegó a sus más de 97.000 'Me Gusta'.

De acuerdo con Fadul, trepar este árbol no solo le recordó su infancia, sino que también la puso firme con todo el ejercicio que no hizo en 2018. Y aunque lloviera, tronara o pasaran hormigas por el mismo palo que trataba de trepar, la actriz decidió no hacer caso de las advertencias de Juanse, quien le pedía que se bajara con mucho humor:



Publicidad