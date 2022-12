La BROMA que le hicieron a Luis Alberto Posada en un pastel que le sacó una grosería

La hija de Luis Alberto Posada cumplió años y para celebrarlo su esposa trajo un gran pastel, pero el cantante no sospechaba que se trataría de una broma para él.

Su esposa había comprado una mechera de corriente y al tocarla el cantante sintió el quemonazo. Al sentirse burlado solo pudo exclamar con enfado una leve grosería que provocó las risas en redes sociales.

"Mi gente linda, como saben mi hija cumplió años y yo muy emocionado encendí la mechera y vaya sorpresa, esta no era una mechera de candela sino de corriente que me dio mi esposa Katalina. ¡Ella no se cansa de hacerme bromas! ¡Pero bueeeeno!", escribió Luis Alberto Posada en la publicación.

