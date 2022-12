La Gorda Fabiola envió EMOTIVO mensaje a quienes han estado pendiente de ella

Desde que la Gorda Fabiola ingresó a la clínica Reina Sofía por problemas severos de salud, sus admiradores han estado muy pendientes de su progreso y no paran de enviar mensajes de apoyo a ella y a su familia.

Su esposo, Nelson Polanía, mejor conocido como ‘Polilla’, ha sido quien ha comunicado a través de redes sociales el estado de la ‘gordita’.

Después de unos días que parecían grises, finalmente el humorista compartió su alegría al enterarse de que su esposa se estaba recuperando.

“Mi Gordis me hizo llorar de la emoción, luego de dejarla en un estado muy crítico me llaman horas después de la clínica para que vaya y me diera cuenta de lo que pasaba, abro la puerta de la UCI y mis ojos inundados de lágrimas no podían creer lo que veían: sentada, con un semblante rozagante, sin mangueras y cables en su mano, sin el respirador en su boca y con una hermosa sonrisa me dijo: ¿hola papi...cómo estás? amigos...los milagros existen”, expresó en su cuenta de Instagram.

Al mismo tiempo, desde su propia cuenta, Fabiola saludó y agradeció la buena energía que ha recibido de los colombianos y les dijo que pronto estará bien.

"Hola amigos, pronto estaré bien, pronto estaré bien con toda Colombia otra vez. Dios me dio vida otra vez y los médicos y la Clínica Reina Sofía (envía beso), los amo"

¡Esperamos se siga recuperando para que siga alegrando corazones!