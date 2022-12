La MAMACITA que despertó la ira de Camilo Cifuentes contra 'Julio Jaramillo'

Julio Jaramillo vive uno de los momentos más exigentes del concurso, se encuentra en un momento de la competencia donde cualquier error lo puede dejar fuera. Una de las peticiones del jurado ha estado enfocada en la actitud y seguridad, por eso le llevaron a una mamacita para hacer un ejercicio actoral.

Renata Gonzalez fue la mujer que Camilo Cifuentes escogió para darle herramientas de conquista al artista, sin embargo, la clase no fue lo que esperaba. El imitador terminó con la piedra afuera al ver la falta de seriedad del participante.

La risa y los nervios se apoderaron de ‘Julio Jaramillo’ quien vestido de galán mexicano debía robarle el corazón a la prestigiosa modelo. Al final, no lo consiguió y aseguró que es consciente de todos sus errores y de lo importante que es la seguridad para llevar a cabo su personaje.

Ya en tarima y ante la mirada de todo el país, el participante cantó ‘Ódiame’. Este éxito fue ovacionado por todo el público, pero no dejó conforme al jurado. Los tres le dieron palo por su ‘falta de compromiso’ a la hora de caracterizarse como Julio Jaramillo.

“Cada vez que cantas nos transportas, nos haces vibrar (…) musicalmente no hay reparo, no hay reclamo y la gente se pone feliz y se emociona, pero como jurado de Yo me llamo debo ser más incisivo en las cosas que te hemos dicho (…) tienes que exigirte más”, dijo César Escola.

Amparo Grisales también se dirigió al participante con críticas constructivas: “Si fuera un programa de radio ya serías el ganador (…) te pedimos la tez más oscura, el pelo más lamido para que seas más el personaje, es una frustración para nosotros no ver el personaje físicamente”.

El cantante quedó en riesgo y muchos de sus seguidores esperan que siga avanzando con pie firme en el programa.

