¡Cayeron del cielo! El día que las RATAS se metieron al Senado de la República

Cuando la plenaria del Senado se disponía para estudiar un informe sobre el caso de exmagistrado Gustavo Malo Fernández, ocurrió lo menos esperado: una lluvia de confeti y de ratas sobre los políticos.

¿Cómo y por qué ocurrió esto?

Todo indica que una o varias personas, aún no identificadas, lanzaron una bolsa sobre la plenaria con el objetivo de aludir a los políticos.

Aunque las hipótesis de cómo entraron son muchas, lo que no tiene lugar a discusión es el mensaje que quisieron enviar al país sus autores intelectuales.

La puerta de las barras están cerradas. La plenaria suspendida, mientras revisan las cámaras de seguridad para identificar quien arrojó la bolsa plástica negra.



Mucha demora para revisar la cámara de seguridad pic.twitter.com/vuQ83Zor1G — Angélica Lozano Correa🏳️‍🌈 (@AngelicaLozanoC) December 11, 2018

Muy rápido empezaron a circular vídeos de lo que se vivía en el Senado. Y aunque este fue un hecho con tinte hilarante, lo cierto es que existen muchas voces de rechazo:

“Así no es, esa no es la manera de expresar el descontento. Esto es nefasto para los que estamos tratando que este este país se reconcilie y no se genere más violencia”, dijo el senador Juan Luis Córdoba, de la Alianza Verde.

De la misma forma, Angélica Lozano, quien precedía la plenaria, tuvo que interrumpir y aplazar el encuentro, a causa de los ratones que se colaron entre los puestos de los congresistas.