Las heridas de Alejandra Serje después del ACCIDENTE

Después de sufrir un grave accidente de tránsito, Alejandra Serje reapareció en redes sociales para mostrar cómo avanza su estado de salud.

A inicios de noviembre, Nanis Ochoa, Alejandra Serje y Diana Franco tuvieron un grave accidente. El hecho conmocionó a las modelos a sus familiares y a todo el mundo del espectáculo.

Las tres cayeron a un abismo de 50 metros y una de las más afectadas fue Serje. Pese a las impactantes imágenes y por milagro divino, todas se recuperan satisfactoriamente.

"Ya me terminaron de retirar los últimos punticos de la cirugía que me tuvieron que realizar por el accidente y estoy súper, feliz por que la recuperación a sido asombrosa no va quedar ni el rastro gracias a Dios, y si quedan, serían una marca de el más lindo milagro que Dios me regaló: La vida"

“Ibamos a Alta velocidad y nos fuimos a un abismo de 50 metros. No estábamos tomando, Alejandra no iba manejando y tomando videos e hicimos el vídeo para que vieran en la situación y la profundidad en que estábamos”, explicó Nanis Ochoa.