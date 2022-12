¡Lo mostraron todo! Publicaron fotos de Rihanna DESNUDA por delante y por detrás

No es la primera vez que el mundo ve a ‘Riri’ sin ropa, de hecho, ha sido captada en varias ocasiones con su cuerpo al desnudo y en situaciones comprometedoras. Sin embargo, no deja de ser sorpresa o noticia que salgan a la luz nuevas fotografías.

Un usuario en Twitter, que se dedica a seguir la vida de los famosos, publicó dos imágenes en las que se ve a la cantante de Barbados, por delante y por detrás, con su cuerpo al aire libre.

No da mucha información de cuándo, ni dónde pasó, pero fueron los mismos internautas quienes notaron que el videojuego que se ve en el televisor no es reciente. Así que suponen que la foto no es de ayer.

Algunos no creían, en un inicio, que se tratara de ella, pero al detallar el tatuaje que tiene en el pecho se aseguraron de que sí era.

Hasta el momento, la publicación ha recolectado más de 38000 ‘me gusta’ y ha sido compartida más de 6000 veces.

