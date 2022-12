Lo que se GANÓ Sara Uribe y la tiene con el corazón contento

La presentadora de Kallejiando compartió en sus redes sociales que se está muy feliz por un nuevo logro en su vida.

A través de una imagen, Sara Uribe confirmó que pasó de un tecnólogo a ser profesional en Comunicación Social y Periodista.

Publicidad

“No saben la felicidad que siento, es como si me estuviera graduando por segunda vez. Hace muchos años lo hice como tecnóloga y ahora, gracias a mi recorrido y al apoyo del IME y la Asociación, puedo decir que soy comunicadora en todo el sentido de la palabra”, escribió en el post.

Te puede interesar: El EXTRAÑO comentario de Yeison Jiménez en FOTO de Sara Uribe

Aunque cuando inició sus estudios se encaminó por la administración de empresas, con el tiempo se dio cuenta de que su pasión era otra.

“Cuando estaba chiquita, empecé a estudiar dizque Administración de empresas. Pero eso a mí no me gustaba. ¡Y no saben! Yo toqué y toqué puertas para estudiar lo que realmente amaba”, agregó.

Publicidad

Gracias a su recorrido laboral, al apoyo del Instituto Metropolitano de Educación y a la Asociación Colombiana de Periodistas, la presentadora goza de su cartón como profesional.

Publicidad

¡Felicidades!