Luisito Rey no sería el padre de Luis Miguel, revela primer manager del cantante

El mismo Luisito Rey se lo confesó a Ricardo Berbari, primer manager de Luis Miguel: el artista no era su hijo. Así lo dio a conocer el propio empresario en diálogo con el programa de la tv argentina Implacables, que aprovechó el auge de la serie ‘Luis Miguel’, de Netflix, para hablar de uno de los misterios que más intriga a los fans.

Las declaraciones se conocen luego de que hace un par de días Miguel Rivero, exnovio de Marcela Basteri, desaparecida madre de Luis Miguel, dijera la semana pasada que él podría ser el padre de Luis Miguel pues fue el último hombre con quien la italiana salió antes de fugarse con Luisito Rey a Puerto Rico, donde nació el cantante.

Berbari contó en la tv argentina que, pues a que él mismo no lo pueda afirmar, sí podía compartir detalles de lo que Luisito Rey le dijo una noche después de cenar: “Fuimos a cenar una noche con el padre cuando no teníamos show, el chico se quedó en el hotel y fuimos a los carritos de la Costanera, que en ese tiempo estaban de moda, y después de la cena me confesó de que él no era el padre de Luis Miguel (…) Yo te lo puedo decir, él me lo dijo, lo juro en la Biblia. Él me dijo 'yo no soy el padre de Luis Miguel'”.

Y es que esta no s la primera vez que se cuestiona la paternidad de Luisito Rey, pues según recuerda el diario El Comercio, el periodista español Javier Herrera, autor del texto en que se basa la popular serie (la biografía autorizada de Luis Miguel), tiene serias dudas sobre el tema: “Las dudas sobre si Luis Rey era su padre biológico las ha tenido el propio Luis Miguel en muchas épocas de su vida”, expresó el reportero en entrevista con la tv argentina.