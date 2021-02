Natti Natasha cumplió su sueño y será mamá

Tras varios intentos fallidos, la reconocida cantante urbana Natti Natasha asombró a sus seguidores al afirmar que será mamá.

La intérprete musical siempre anheló ser madre y tras un año de relación con su amado y manager Raphy Pina, la dominicana al fin dio el gran paso: "Hablé con mi pareja Rafael [y le dije]: 'Los años siguen pasando, sé que el trabajo es muy importante... pero en este momento el reloj [biológico] no para'", comentó la cantante.

En el 2007 Natti sufrió de quistes en la matriz y tuvo que pasar por una cirugía en la que le eliminaron una trompa de Falopio.

"Cuando me hacen el examen el doctor me dijo: "Por más que trates de embarazarte de forma natural no se va a poder", afirmó Natti quien por fin cumplió su sueño.

Aunque fue un proceso complicado, la joven y talentosa mujer ya empezó a gestar un bebé en su vientre.