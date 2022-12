Paola Jara respondió a quienes le preguntan si ella es la del VIDEO porno

En redes sociales circula un video porno en el que usuarios o “desocupados”, como ella los llama, aseguran es de Paola Jara.

Por medio de una prima, la cantante se enteró de la noticia.

Ante la pregunta de sus familiares y seguidores, la artista de música popular quiso aclarar todo.

En sus historias de Instagram dijo que no es ella y que todo se trata de un montaje.

“Obvio no soy yo, es un montaje. Los que me conocen saben y ven en las fotos que puede ser una niña que tenga rasgos parecidos a los míos, pero esa no soy yo”, explicó.

“La verdad no le paré bolas, porque no me importa”, añadió.

Paola Jara desmintió ser la mujer que sale en video porno que circula en redes pic.twitter.com/YX2fLb91CJ — Qué tal esto (@CorreDile) May 29, 2019