Pelea entre las mujeres de Martín Elías por uno de sus HIJOS

La cuenta de Martín Elías Junior fue el escenario de una pelea virtual entre las mujeres que hicieron parte de la vida de su padre.



Caya Varón, mamá del hijo mayor del fallecido artista, compartió una publicación que generó la controvertida discusión.

Publicidad

En la postal se ve al pequeño con una camiseta de fútbol y un look que no le gustó mucho a la viuda de Martín Elías.

Te puede interesar: Desgarrador ANHELO de Dayana Jaimes para despedirse de Martín Elías



“Hijo a tu papá no le hubiera gustado nada de eso. Trata de vivir cada una de tus etapas como un niño que eres, te mando un abrazo y beso. Dios te guarde y te bendiga. Tú tienes luz propia, eres hijo de tu papá y tienes su mismo corazón”, comentó Dayana Jaimes.



Publicidad

La primera esposa de Martín Elías borró su respuesta, pero comentó que sus sentimientos no estaban atados a su aspecto físico, mencionando que el padre del pequeño también había cambiado de imagen varias veces.



Para finalizar la discusión, Jaimes concluyó diciendo: “Claudia, con todo el respeto que te mereces, hablas de un pasado de Martín donde aún era una persona inmadura, (…) Recuerdo todas las veces que se molestaba por los cortes irreverentes que le hacía a Jr. y no estaba de acuerdo”



Publicidad

“De corazón te deseo que Dios te de mucha sabiduría para que lo guíes por caminos de luz y estés con él en cada etapa de su vida”, concluyó la viuda.



A la discusión se sumaron decenas de personas con comentarios de todo tipo hacia las implicadas.