Por AMARTE a tu manera, me olvidé de ser yo: Natti Natasha

Natti Natasha es una de las artistas urbanas más populares del momento y esta vez sorprendió a sus seguidores con un género al que no están acostumbrados a verla.

Vea también Natti Natasha se convirtió en una DIABLOTA en el video de su nueva canción

La balada ‘Lo mejor de mí’

Publicidad

es el nuevo sencillo de la cantante y. La canciónpara mostrar su mejor faceta.

“La mejor versión de mí no la conociste tú porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera, me olvidé hasta de ser yo”, dice la letra de la canción.



La canción se estrenó este 13 de febrero y ya tiene casi 5 millones de reproducciones en el canal de YouTube de la cantante.

Publicidad