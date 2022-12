¿Por qué le están diciendo QUITA MUJERES a Jessi Uribe?

Todo empezó con una serenata que contrató el esposo de la actual pareja de Jessi Uribe. Sí, así como lo oyen. El artista se dejó flechar por una mujer casada, ¿quién decide de quién enamorarse

El artista se confesó en La Red y habló de esa romántica y difícil historia que venció todas las barreras.

Ella duró cinco años con él, decidió dejarlo para iniciar una vida con Jessi Uribe. Hoy tienen cuatro hijos y un hermoso matrimonio.

Luego de las declaraciones decidió responder a las críticas a través de su cuenta de Instagram.

“Me podrán tildar de quitamujeres, aunque no fue así. Dios me ha bendecido con este hermoso e incomparable regalo: mi familia. Ojo lo que Dios tiene para uno, no se lo quita nadie", escribió.

