Ricardo Montaner, impactado con hombre que lo sorprendió cantando igual a él

El cantante de baladas romáticas Ricardo Montaner se llevó tremenda sorpresa en uno de sus conciertos que se llevó a cabo en la Arena Movistar de Chile.

Lo que sucedió fue que un hombre identificado como Claudio Olate, quien se dedica en su vida cotidiana a ser actor, dejó a Montaner boquiabierto al demostrar que canta exactamente igual a él.

El concierto trasncurría con normalidad, cuando de repente Montaner notó que el hombre alzaba la mano como si quisiera decirle algo, así que este le dió la palabra. El hombre le expresó al intérprete que quería cantar y el cantante se lo permitió sin imaginar que este lo dejaría completamente boquiabierto por la similitud de sus voces.

En varios videos que deambulan en las redes sociales quedó registrado el momento en el que el hombre interpreta la canción 'Me va a extrañar', y Ricardo completamente perplejo se empieza a esconder detrás del escenario; sin embargo segundos después vuelve a asomarse y el hombre le pide que por favor cante con él pues tiene miedo.

Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Montaner se moviliza al centro del escenario y se une al hombre para cantar el coro de la canción. Al finalizar Montanr le dijo:

"Tú tienes que ir al Festival de Viña sabes, te agradezco mucho, ojalá la gente sepa lo espontáneo que fue esto, no tenía ni la más mínima idea de la sorpresa con la que yo me iba a encontrar...te felicito, pero al mismo tiempo yo quisiera agradecerte, porque honro el trabajo que ustedes hacen, la gente que adopta un personaje y lo hace de la manera en que tú lo hiciste...me encantó conocerte querido. Dios mio, cómo canta este tipo, no quiero más sorpresas...", expresó

Buen momento de Claudio Olate en concierto de Montaner @montanertwiter pic.twitter.com/5nBSQKY7hV — Caman Danton (@CamanDanton) July 25, 2022