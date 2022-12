¡Se va casar! Una de las cantantes de RBD reveló que suenan campanas de boda

Maite Perroni, famosa por su papel de Lupita en Rebelde, anunció que planea casarse con su novio el productor y cantante chileno Koko Stambuk, con quien lleva varios años de relación.

Así lo hizo saber en una conferencia de prensa que dio para promocionar la película ‘Doblemente embarazada’, la cual dirige su pareja.

Cuando le preguntaron si ya tenía el anillo, dijo que sí, pero fue cortante y dio pocos detalles al respecto. Lo que si expresó es que no tiene afán por la boda: “Estoy contenta así”.

De lo que quiso hablar fue la manera en la que ambos pueden trabajar en armonía. “Es increíble poder compartir un proyecto y una ilusión juntos, trabajar a su lado es algo muy especial dentro de lo que hemos vivido”, manifestó la actriz de 35 años.

No sorprende que la actriz no haya revelado más información acerca del compromiso, pues la relación que lleva con su amor no ha sido mediática. Más bien, ha sido muy reservados al respecto y, al parecer, así seguirá siendo.



