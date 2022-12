¡Sin pelos en la lengua! ‘Epa Colombia’ contó cómo SALIÓ del closet

Ante la pregunta de sus seguidores, ‘Epa Colombia’ contó cómo se dio cuenta que era lesbiana.

La anécdota la compartió en varios videos que publicó en su cuenta de Instagram.

Publicidad

En uno de los clips aseguró que antes de descubrir que le gustaban las mujeres salió con hombres.

“Muchas personas me preguntan que cómo hice yo para salir del closet, ay amiga, yo ni creía que era del closet, o sea, yo no me aceptaba… En realidad, no sé qué estaba pasando en mi vida, porque yo tenía novia y veía a las niñas normal”, confesó.

Así mismo reveló que dudó de sí misma desde la primera vez que empezó a sentir atracción por las personas de su mismo género.

“Yo decía que lesbiana jamás y vea que él que escupe para arriba en la cara le cae”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, ‘Epa Colombia’ invitó a sus seguidores a respetar a las personas LGBTI.

“Jamás critique a un gay, una lesbiana, bisexual, ‘heteroflexible’, andrógeno o travesti”, concluyó.

Daneidy Barrera actualmente sostiene una relación sentimental con Diana Celis, futbolista de la Equidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad