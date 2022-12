Todavía no es HALLOWEEN: Le dicen a J Balvin por “extravagante” pinta

Además de sus éxitos musicales, J Balvin es famoso por sus particulares looks. Verlo con el cabello de colores o usando ropa curiosa no es nada raro, pero algunos de sus seguidores aún no se acostumbran a sus gustos.

Una foto que publicó en su perfil de Instagram dio mucho de qué hablar, pues para muchos “ya se pasó de boleta”, "¿se disfrazó de preso", se “ve muy extravagante”, "cálmese que todavía no es Halloween".



Sin embargo, otros que aceptan todas sus ‘locuras’ defendieron a su artista con mensajes como: “simplemente él”, “uff, que estilo”, "divino", "me encantas como eres".

En la polémica fotografía sale el intérprete de “Machika” vestido con un conjunto en sudadera color naranja.

Pese a la divisón entre sus admiradores, la publicación recibió más de 205 mil "me gusta".

