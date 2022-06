VIDEO: Belinda pasó un mal momento durante un concierto; por poco se desmaya en la tarima

La cantante de nacionalidad española, Belinda volvió a los escenarios y como siempre suele hacer, la rompió con el tremendo show que le regaló a los espectadores, sin embargo, no todo fue 'color de rosa' pues en medio de su presentación se comenzó a sentir bastante mal.

La artista se estaba presentando en Monterrey, méxico, en el festival de música llamado ‘Machaca 2022’, donde también se presentaron varios artistas como Paulina Rubio , Nicky Jam , Reik , Kumbia Kings y muchos más.

En un momento del show, la artista dijo en el micrófono: "Me estoy sintiendo un poco mareada, y no me quiero bajar del escenario; Así que si me hacen un favor y cantan esta canción por mí, y yo me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor".

Justo ahí, Belinda se sentó en lo que parece ser un parlante gigante y tomó con su mano una botella con un líquido dentro mientras mostraba que sus manos estaban temblando. Ella siguió contando lo que estaba sintiendo: "no me voy a ir, aunque me desmaye y se me baje la presión".

La cantante también le dijo a los asistentes que su cuerpo estaba cansado, ya que había viajado largas horas para poder presentarse en el evento: "quiero que sepan que vengo directo de un vuelo de 15 horas para estar aquí con ustedes porque los amo con todo mi corazón".

Luego, comenzaron a sonar las primeras estrofas de su famosa canción 'Ángel', a lo que Belinda cantó la primera palabra y todos los asistentes luego siguieron entonándola.

Pasados algunos segundos y de ser auxiliada por otra mujer, al parecer de su equipo de trabajo, Belinda se recuperó un poco, se levantó y siguió cantando junto a sus fans.

Varios asistentes registraron este momento en las cámaras de sus celulares y luego lo compartieron en sus redes sociales personales.

A pesar que se le bajó la presión , @belindapop decidió continuar con su presentación en #MachacaFest cumpliendo con su entrega. pic.twitter.com/Q2DpkSSYi0 — Enrique  (@EnriqueIX) June 26, 2022