Video: Francy se OPERÓ los senos y el rostro, ¿cómo quedó?

Francy confesó en el programa La Red que tuvo un cambio extremo: Diseño de sonrisa, retoques en el rostro, una tercera lipo y reducción de senos.

Pese a que se sentía muy cómoda con su cuerpo, 'La voz popular de América' decidió mejorar su apariencia en pro de su público y carrera musical.

“Me bajé el seno porque estaba muy grande, me hice una lipo (…) aunque siempre fui ‘bustona’, me había puesto una talla que no me quedaba”, contó para el programa de chismes.

Expresó que se siente muy cómoda y contenta, “Todo por la imagen lo vale”, dijo la artista que espera no volver a sentir el dolor de otra cirugía estética.

Se mostró muy feliz y consiente de que lo importante no es solo la intervención, sino también los hábitos que tenga de ahora en adelante, ¿qué tal quedó?

