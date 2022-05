VIDEO: La reacción de Karol G luego de que Shakira se negara a colaborar en una de sus canciones

Karol G , quien ahora se encuentra, quizá, en el mejor momento de su carrera artística, reveló a través de una entrevista con MoluscoTV que Shakira se negó a grabar un tema con ella; otra artista invitada era Jennifer López.

“La canción se llama Punto G, yo digo ‘Se anda con Shakira, JLO y Karol G’, entonces yo dije voy a llamar a Shakira y si se presta la oportunidad pues llamamos a JLO y hacemos la canción", comenzó su relato.

En el momento, Karol G fue bastante criticada, según ella, por creer que estaría a la "altura" de una cantante como Shakira; sin embargo, se decidió por proponer la colaboración, teniendo en cuenta que lo peor que podría pasar es que dijera que no.

“Entonces no me dio susto tocar la puerta, así como un día se la toqué a Nicki Minaj y me dijo que sí, le mandé un DM y me dijo que sí, así de fácil… ¿Qué era lo peor que me podía pasar?, que me dijera que no, y eso pasó. No digo que fue ella, yo nunca he dicho se la envié a Shakira y ella no quiere cantar conmigo, no, a su equipo, a su disquera, a lo más cercano que pudimos llegar mandamos la canción y no se dio”, reveló.

Vale la pena mencionar que la 'Bichota' ha dejado claro en varias oportunidades que una de sus ídolos ha sido la barranquillera, a quien, incluso, le ha hecho varios homenajes en sus más recientes presentaciones.

“Yo creo que para hablar de estar en un nivel como ellas, Shakira y Jennifer Lopez, me falta un montón de cosas por hacer, pero un montón, o sea estamos hablando de artistas que marcaron generaciones, que hicieron cosas en el mundo entero, cosas mundiales, canciones oficiales de películas, muchas cosas”, comentó en otra entrevista.

Pese a la negativa, la paisa se mostró, como en la mayoría de los casos, bastante positiva e incluso aprovechó para demostrar su admiración a las artistas.