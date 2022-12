Video: ¿Por qué Mariah Carey se baña con LECHE?

Mariah Carey confesó que se baña con leche para mantenerse bella. Según la artista, es un ritual que hace que su cuerpo luzca radiante.

La artista generó polémica con su extravagancia y en Kallejiando no se quedaron atrás.

La estrella del pop Mariah Carey reveló en una entrevista con la revista People que ha luchado en los últimos años contra un trastorno bipolar, que hoy está controlado con medicación.

La primera vez que fue diagnosticada, contó Carey, fue en 2001.

"No lo creí, no lo quería creer, no quería cargar el estigma de una enfermedad crónica que me definiría y posiblemente terminaría mi carrera", dijo la intérprete de 48 años, que tras "los más duros años" decidió compartir su historia.

