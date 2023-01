Wilfran Castillo manda mensaje a Yina: "Le daré la oportunidad de corregir las afirmaciones"

Yina Calderón y Wilfran Castillo vuelven a ser noticia debido a las declaraciones que hizo la vendedora de fajas sobre el compositor, a quien trató de "asolapado".

Por medio de un video la Dj de guaracha dijo: "Tan hipócrita y asolapado, sale en Instagram a poner una cara de madre y por detrás me mandó a bajar el cover (…). Sí me molesta la gente tan falsa, realmente ese señor hipócrita total".

Luego de las fuertes palabras de Yina Calderón, el artista decidió hablar en su cuenta de Instagram y comprobar con capturas de pantalla que ha sido atacado por algunas personas debido a las palabras de la joven.

"Señorita @yinacalderondjoficial me permito informarle que a raíz de sus falsas declaraciones públicas donde me trata muy mal y me acusa de haber solicitado a YouTube bajar el video que realizó de la versión guaracha que grabó incluso sin autorización de la obra musical “como duele el frío” muchos de sus seguidores se han volcado a escribirme mensajes ofensivos e incluso amenazantes", comenzó escribiendo Wilfran Castillo.

Asimismo, habló sobre las acciones legales: "En días pasados publiqué un video donde “sin siquiera haberte comunicado conmigo” le envié un mensaje donde te dije que no iba a tomar acciones y hasta ahora así ha sido hasta la fecha pues sigo considerando que cada quien hace sus cosas en su mundo y a su estilo".

Wilfran contó que aun teniendo las posibilidades de demandarla por una millonaria cifra, no lo hizo: "De hecho, Teniendo todos los méritos para una demanda “millonaria” creo que la trate como se debe tratar a una mujer y no hice reproches públicos respecto de la afectación de la obra".

El artista le pidió a Yina no usar su nombre en ningún ámbito: "Pedirle respetuosamente no usar mi nombre en redes o programas de Tv o al menos no de la forma en que lo ha hecho. Asesorarse bien antes de hablar y tomar asesorías antes de grabar y publicar temas que pertenecen a otros autores".

En otra publicación, Wilfran reveló que le va a dar la oportunidad a Yina Calderón de retractarse de todo lo que ha dicho de él, y si no es así, "la acción entonces serían decisiones diferentes pues la caballerosidad también tiene sus límites".

