Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
FECHAS PAGO DEVOLUCIÓN DEL IVA
YO ME LLAMO MINI VOTACIONES
GIRO CASO ARLETH CAROLINA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Concejal Fuchi expone sobrecostos y fallas en la calibración de cámaras de fotodetección

Concejal Fuchi expone sobrecostos y fallas en la calibración de cámaras de fotodetección

Aunque la Secretaría de Movilidad sostiene que la instalación de cámaras de fotodetección busca reducir los siniestros viales, denuncias expuestas por el concejal Fuchi revelan un incremento del 30% en los fallecidos.

¿Cómo funcionan las cámaras de fotodetección en Bogotá y por qué se cuestiona su efectividad?
¿Cómo funcionan las cámaras de fotodetección en Bogotá y por qué se cuestiona su efectividad?
Foto: La Kalle y Movilidad
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

El concejal Edison Julián Forero 'Fuchi' expuso que la siniestralidad en Bogotá registró un incremento del 30% entre periodos evaluados de forma consecutiva, así lo comentó para El Klub de La Kalle.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

Las cifras pasaron de 264 personas fallecidas en eventos de tránsito a un total de 370 víctimas mortales.

Publicidad

Últimas noticias

Denuncian golpiza y amenazas de agentes de tránsito a un motociclista en Bogotá
Bogotá

"Te lo entregamos en una bolsa": Impactante acusación contra agentes de tránsito en Bogotá

Alcaldía de Bogotá dejará sin efecto 567 comparendos a motociclistas impuestos durante Halloween
Bogotá

Devolverán dinero de cientos de comparendos impuestos por error: verifica con tu placa

Mira la entrevista completa:

Puedes leer: Fecha en que las nuevas fotomultas de Bogotá dejarán de ser pedagógicas y costarán dinero

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Frente a estos datos, el cabildante cuestionó la efectividad del modelo, argumentando que si la única estrategia para mitigar la siniestralidad consiste en seguir instalando cámaras, la herramienta pierde su justificación preventiva y se consolida como un instrumento de recaudo.

Publicidad

En términos de inversión pública, la diferencia económica resulta notable. Mientras que la instalación de elementos físicos de control de velocidad, como los resaltos parabólicos, bordea un costo aproximado de 35 millones de pesos por unidad, la instalación de una sola cámara de fotodetección supera los 500 millones de pesos.

¿Cuáles son las denuncias sobre sobrecostos y fallas técnicas en las fotomultas de Bogotá?

Más allá del debate sobre su efectividad vial, sobre el sistema de fotodetección pesan denuncias fiscales por presuntos sobrecostos en la adquisición de la infraestructura tecnológica.

Publicidad

De acuerdo con información revelada por el concejal Fuchi, en un convenio reciente firmado entre la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y la Secretaría de Movilidad para instalar 25 cámaras, se detectaron irregularidades financieras.

Los documentos expuestos señalan que la ETB adquirió el lote de cámaras por un valor de 6.300 millones de pesos, pero posteriormente se las facturó a la Secretaría de Movilidad por 8.500 millones de pesos.

Esta diferencia de 1.500 millones de pesos fue catalogada como un hallazgo fiscal por parte de la Contraloría, sin que hasta el momento se hayan hecho públicos los responsables del detrimento patrimonial.

Te puede interesar

Choque entre bus del SITP y taxi termina con los vehículos en llamas en La Victoria, sur de Bogotá
Bogotá

Choque entre bus del SITP y taxi termina en voraz incendio en La Victoria, sur de Bogotá

Pasillo antiguo y abandonado del Hospital San Juan de Dios en Bogotá con luz solar filtrada.
Bogotá

El hospital en ruinas de Bogotá donde salvaron heridos de guerra y vivieron extrabajadores

En el aspecto operativo, se señalan fallas constantes en la calibración técnica de las cámaras. Si un equipo registra un margen de error técnico no ajustado —por ejemplo, de 5 km/h—, el sistema puede emitir fotomultas automáticamente a conductores que transitan a 53 km/h en zonas donde el límite permitido es de 50 km/h.

Publicidad

Ante este tipo de imprecisiones, los ciudadanos carecen de mecanismos técnicos accesibles para revertir la sanción en las audiencias de impugnación.

Puedes leer: Motociclistas le dicen adiós a esta multa; la ley los protege en este caso

Publicidad

¿Cómo afectan las fallas de validación humana a los conductores capitalinos?

De acuerdo con el procedimiento legal, la orden de comparendo emitida por una cámara automatizada no se cobra de forma directa hasta que un agente de tránsito la revisa y valida manualmente frente a un computador.

No obstante, las evidencias demuestran graves descuidos durante la fase de validación humana.

Te puede interesar

Lápiz responde examen
Bogotá

Estos son los colegios de Bogotá que se destacaron en las pruebas Icfes 2026

Motocicletas circulando de noche por una avenida principal de Bogotá bajo las excepciones de la restricción vial de Halloween.
Bogotá

Alivio para moteros: las motos que sí pueden circular en Bogotá este puente festivo

El concejal Fuchi reveló que se han notificado fotomultas por infracciones como no usar el cinturón de seguridad o exceso de velocidad a vehículos averiados que iban siendo transportados sobre la plataforma de una grúa.

Este tipo de casos demuestra que el agente encargado de revisar las imágenes aprueba los comparendos de forma automática mediante la selección de casillas, sin verificar el contexto real de la fotografía.

Publicidad

Las consecuencias financieras y administrativas para el ciudadano son severas. Cada fotomulta representa un pago de aproximadamente 600.000 pesos.

En caso de acumular dos o tres infracciones notificadas por el sistema, el conductor se expone a la suspensión de su licencia de conducción y a la imposición de embargos bancarios.

Publicidad

Según la denuncia del concejal, este esquema coercitivo busca forzar el desuso del vehículo particular y la motocicleta para obligar a los usuarios a trasladarse en el sistema Transmilenio.

Relacionados

Noticias Bogotá

Bogotá

Movilidad en Bogotá