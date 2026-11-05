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La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / El subsuelo del infierno: lo que halló el CTI al destapar el túnel de 100 metros en El Bronx

El subsuelo del infierno: lo que halló el CTI al destapar el túnel de 100 metros en El Bronx

Encadenados bajo tierra y rodeados de armas pesadas: la historia real del túnel de 100 metros usado por las mafias para torturar en El Bronx de Bogotá.

Entrada camuflada a túnel subterráneo bajo tablas de madera en El Bronx, Bogotá.
El pasadizo de más de 100 metros de longitud en El Bronx era utilizado por las mafias para el movimiento de armas y evasión de las autoridades ordinarias.
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

El operativo ejecutado por las autoridades en El Bronx de Bogotá en mayo de 2016 desmanteló el epicentro de criminalidad más grande de la capital.

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Aunque los mitos urbanos rodeaban este sector de tres calles céntricas, las inspecciones técnicas de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) confirmaron realidades que superaron la ficción.

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Uno de los hallazgos arqueológico-forenses más impactantes durante la posterior demolición de los predios fue un pasadizo subterráneo secreto de más de 100 metros de longitud, una megaestructura clandestina diseñada exclusivamente para garantizar la impunidad de las organizaciones criminales.

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Conectividad oculta y blindaje de las organizaciones criminales

De acuerdo con los registros judiciales y las inspecciones en el sitio, el túnel no era un simple ducto de ventilación o desagüe, sino una red excavada de forma estratégica. Este camino subterráneo conectaba de forma interna varias edificaciones clave que se encontraban bajo el dominio pleno de las bandas conocidas como los "Ganchos".

El acceso principal estaba camuflado de manera perfecta debajo de unas tablas de madera en el piso de los dormitorios comunes, impidiendo que fuera detectado en los patrullajes rutinarios de la Policía Metropolitana.

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El pasadizo atravesaba el subsuelo de la zona y tenía una salida estratégica a escasos dos metros de la periferia del sector.

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Las evidencias recopiladas por los agentes fiscales demostraron que esta estructura cumplía una doble función logística: servía para el tráfico interno y almacenamiento de armamento pesado, y funcionaba como la ruta de escape prioritaria para los cabecillas de los ganchos Mosco, Manguera y Nacional cuando se percataban de la presencia de la fuerza pública.

El submundo de los secuestros y el control total

Más allá del contrabando de material de guerra y estupefacientes, el túnel albergaba uno de los matices más oscuros de la antigua 'L': el cautiverio. Los balances oficiales confirmaron que el subsuelo era utilizado para esconder a personas secuestradas durante los cercos policiales periféricos, evitando que fueran rescatadas en registros superficiales.

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Las bitácoras del asalto documentaron que, en medio de la incursión armada de los 2.500 hombres de la fuerza pública, las autoridades ingresaron a las profundidades de este hueco y rescataron a un hombre que permanecía encadenado en condiciones infrahumanas.

Los criminales lo mantenían privado de la libertad tras haberlo confundido con un agente encubierto de la policía, un reflejo del nivel de paranoia y contrainteligencia que manejaban las estructuras delictivas de los Sayayines dentro del Gueto. Hoy en día, la demolición total del sector y el proyecto del Bronx Distrito Creativo sepultaron esta infraestructura del horror, dejando los expedientes forenses como el único testigo verídico de lo que ocurrió bajo el pavimento de Bogotá.

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