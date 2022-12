Cáncer: SEXO práctico

Que no tengas pareja, no significa que no puedas tener sexo y satisfacer tus necesidades. De seguro tienes algunos amiguitos (as) con derechos, los cuales estarán disponibles para tener sexo en cualquier momento. O simplemente esta semana sal de cacería si lo tienes claro vas a conseguir sexo practico y muy placentero.

Publicidad

¡Relájate y disfruta que la vida es una sola!

Posición recomendada: La sorpresa

Publicidad

Esta postura sexual de pie es una opción perfecta para terminar un encuentro sexual perfecto. Cuando él entra desde atrás, puedes sentir una penetración más profunda y, por tanto, te hace disfrutar más.

Publicidad

Fecha: Del 22 de junio al 21 de julio

Elemento: Agua