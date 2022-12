CONMOCIÓN por músico que MURIÓ en el escenario y su banda siguió tocando

El cantante, quien era un ídolo en Atlanta - Georgia, se desvaneció en el plena interpretación de 'Turn on Your Lovelight', considerado uno de sus grandes éxitos.



En el video se puede apreciar el momento en el que queda tendido en la tarima sin recibir atención inmediata, por el contrario su banda de músicos siguió tocando como si nada.



A pesar de que Bruce Hampton, se encontraba en el suelo, no se generó alerta pues los asistentes creyeron que hacía parte del espectáculo. Minutos después fue remitido de emergencia a un hospital cercano, pero no logró sobrevivir.



