¿Cuál es la HISTORIA detrás del entierro de Chimuelo?

Chimuelo es el nombre del periquito fallecido que se ha hecho viral en redes sociales. Después de que su dueño lo enterrara fallidamente y hasta el perro lo mordisqueara un poco, por fin se supo la historia detrás de la adopción de esta ave y por qué murió.



De acuerdo con Renato Barrera su amo y el protagonista del pintoresco video, la razón por la que decidió adoptar a Chimuelo fue porque no podía volar y las demás aves en la misma jaula le atacaban mientras tanto.



No obstante, el periquito murió por un ataque y Barrera decidió hacerle un sentido homenaje antes de darle un ‘adiós’ definitivo. Lo que ha causado furor en redes es el momento en que el perro se atraviesa en la escena y se come al pájaro.



"Cuando el perro se lo echó a la boca nos pusimos algo nerviosos porque si se lo tragaba, ya no teníamos nada que hacer", aseguró Barrera.



¿Y qué pasó después?



Tras la viralidad de este vídeo, el Gobierno Regional de Maule en Chile, sorprendió a Renato con una nueva mascota: un erizo de tierra. El niño no solo recibió con mucha alegría a su nueva mascota, sino que también lo bautizó ‘Chimuelo’.