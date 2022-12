Esta es la NÓMINA oficial de Colombia para enfrentar a Estados Unidos

Con la presencia de sus estrellas James Rodríguez y Radamel Falcao García pero la duda de Juan Fernando Quintero, la Colombia del DT interino Arturo Reyes visitará este jueves a Estados Unidos, con ganas de demostrar que ha superado la marcha de José Pekerman.

Luego de ganar 2-1 a Venezuela y de empatar 0-0 con Argentina en septiembre, el cuadro cafetero se enfrentará a los norteamericanos a las 19H30 locales (23H30 GMT) en el Raymond James Stadium de Tampa con la noticia del regreso de James al once titular luego de haber estado ausente en las últimas fechas.

Junto al centrocampista del Bayern Múnich, el "Tigre" Falcao (AS Mónaco) será la punta de lanza de un cuadro que no se reservó nada pero que no sabrá hasta última hora si puede contar también con Quintero, de River Plate de Argentina, posiblemente su futbolista más en forma, y que llegó a la concentración con una sobrecarga en un abductor.

"Quintero llegó a la concentración con una sobrecarga en el abductor. Este martes se entrenó en la primera parte del entrenamiento junto al resto del grupo y después estuvo con el médico. Vamos a analizar cómo lo vemos en el entrenamiento de hoy (...) Está aquí con nosotros y si le vemos bien jugará ante Estados Unidos ya que para eso le hemos traído", declaró el técnico colombiano este miércoles en conferencia de prensa.

Reyes, quien tiene la tarea de dirigir a los sudamericanos mientras éstos encuentran un entrenador definitivo, también buscará seguir haciendo méritos para que su nombre sea tenido en cuenta. Y la estadística está del lado de los suyos ya que, de las 19 veces que se han enfrentado, Colombia sumó 12 triunfos, con cuatro empates y únicamente tres victorias para los estadounidenses.

"Colombia es un equipo talentoso, fuerte, técnico, rápido y con experiencia", elogió por su parte el DT de los de las rayas y las estrellas, Dave Sarachan, ante los medios.