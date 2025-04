Jhon Jáder Durán tendría los días contados en Al-Nassr; el club saudí planea salir de él

El futuro del delantero colombiano Jhon Jáder Durán en el Al-Nassr de Arabia Saudita c omienza a estar en el centro del debate, a pesar de que su contrato con el club se extiende hasta 2030. La gran inversión que se hizo por él, cercana a los 77 millones de euros, podría verse compensada con una futura venta, según declaraciones recientes del director deportivo del club, Fernando Hierro.

Durante el Foro de Inversión Deportiva en Riad, Hierro confirmó que la intención del Al-Nassr es aprovechar la presencia de jóvenes talentos como Durán no solo desde lo deportivo, sino también como parte de una estrategia económica para hacer sostenible el proyecto saudí a largo plazo.

Arabia Saudita como vitrina para futuras transferencias

El dirigente español fue claro al afirmar que la liga saudí, que hasta ahora se ha destacado por atraer figuras del fútbol mundial, está evolucionando hacia una etapa de generación de ingresos a través de la venta de sus futbolistas. En ese sentido, jugadores como Durán representan una inversión estratégica.

“Tenemos jóvenes como Durán, y esto es importante para vender en el futuro. Queremos que la liga deje de ser solo compradora y también se convierta en generadora de valor” , explicó Hierro.

¿Cuántos años tiene Jhon Durán?

Con apenas 21 años, Jhon Durán se ha convertido en una pieza clave en el once inicial de Stefano Pioli, técnico del Al-Nassr. Su desempeño en el campo y su proyección internacional lo mantienen en la mira de importantes clubes europeos.

Antes de su llegada a Arabia, equipos como el PSG, Chelsea y Barcelona habían mostrado interés por el atacante, aunque fue el Al-Nassr quien finalmente convenció al Aston Villa con una oferta imposible de rechazar.

Pese a su protagonismo actual, el club saudí contempla seriamente negociarlo en el corto o mediano plazo para capitalizar la inversión. Medios locales, como Al-Ayum, también respaldan esta versión, al señalar que Durán está en la lista de jugadores transferibles con potencial de generar ingresos importantes para el club.

¿Cuándo podría salir Jhon Durán de Al Nassr?

Aunque no hay una fecha concreta, los rumores apuntan a que su salida podría producirse al final de la actual temporada. No obstante, desde el entorno del jugador se asegura que Durán está cómodo en Arabia Saudita y no tendría intenciones inmediatas de cambiar de aires.

El interés por vender jugadores como Durán no es solo deportivo o financiero. Arabia Saudita busca posicionarse como potencia futbolística de cara al Mundial que se celebrará en el país, y fortalecer su imagen global a través del deporte.

De momento, el futuro de Durán está en suspenso, pero su nombre ya comienza a sonar en los despachos de grandes clubes europeos.

