Messi habló sin tapujos sobre su futuro y fue claro sobre su retiro del fútbol

El reconocido futbolista argentino, Lionel Messi, ha dejado claro en una entrevista reciente que su decisión de retirarse del fútbol no estará determinada por su edad, sino por su rendimiento en el terreno de juego. En una conversación con el podcast BigTime de la cadena MBC de Arabia Saudí, donde es embajador turístico desde hace dos años, Messi compartió sus reflexiones sobre el tema.

"Yo sé cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo juego mal y cuándo yo sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien, intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y lo que sé hacer", afirmó el astro argentino durante el programa.

El ocho veces ganador del Balón de Oro subrayó que la clave de su retiro estará en su rendimiento y en su capacidad para disfrutar del juego. "En el momento en el que sienta que no estoy para rendir, que ya no disfruto, no estoy ayudando a mis compañeros", señaló.

Asimismo, Messi compartió su visión sobre el cuidado físico necesario para mantenerse en la élite del fútbol. "Siempre uno debe intentar cuidarse, comer bien, descansar, hacer trabajo preventivo y con los años cada vez más", destacó el futbolista, reconociendo los desafíos físicos que implica la alta competición.

Publicidad

El argentino también expresó su agradecimiento por los logros alcanzados tanto en el ámbito deportivo como en el personal, destacando el apoyo de su familia y amigos a lo largo de su carrera.

Recordando sus inicios en el fútbol y su paso por el FC Barcelona, Messi elogió al club catalán por el trato recibido a lo largo de los años. Sin embargo, reconoció que su salida del Barcelona fue un cambio difícil y repentino que lo obligó a rehacer su vida de manera rápida e inesperada.

Publicidad

Te puede interesar: Tres signos del zodiaco que ganarán dinero extra en Semana Santa