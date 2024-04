Video: hinchas violentos detuvieron el partido entre el deportivo Cali y el América

El Clásico entre Deportivo Cali y el América se vio empañado porel mal comportamiento de algunos hinchas en el estadio de Palmaseca, lo que obligó a una suspensión temporal del segundo tiempo del encuentro que se llevó a cabo en la noche del viernes 12 de abril.

A pesar de que el primer tiempo finalizó con una ventaja de 1-0 a favor del América, la tensión se desató poco antes de iniciar la segunda mitad, cuando desde la tribuna sur algunos aficionados comenzaron a lanzar petardos y rollos de papel al terreno de juego.

Ante esta situación, el árbitro Wílmar Roldán dictaminó un receso de 15 minutos para evaluar la situación y tomar una decisión definitiva. Tras momentos de incertidumbre y con la situación bajo control, se determinó que el partido podría continuar. Sin embargo, el reinicio del juego se demoró hasta las 10:12 de la noche, tras casi una hora de espera.

En las redes sociales, rápidamente circularon videos e imágenes de los incidentes, generando críticas por el comportamiento de los hinchas que llevó a la suspensión temporal del partido. Además de los petardos y los rollos de papel, se reportaron episodios de violencia entre los aficionados en las gradas, con enfrentamientos que incluyeron puñetazos y patadas.

En la segunda mitad, el Deportivo Cali pareció verse afectado por la situación provocada por sus propios seguidores, mientras que el América retomó su juego dominante mostrado en el primer tiempo.

Sin embargo, cuando el partido parecía encaminarse hacia una victoria para el América, Fabián Castillo del Deportivo Cali, uno de los veteranos del equipo que intentaban revivir al equipo en crisis, logró igualar el marcador con un espectacular gol desde fuera del área, colocando la pelota en un ángulo imposible para el arquero Joel Graterol.

A pesar del emocionante empate, el Clásico quedará marcado por los incidentes que obligaron a suspender temporalmente el encuentro, hecho que dejo indignados a muchos internautas que expresaron sus opiniones en los comentarios de los videos.

"Ese del alcalde desde hace tres o cuatro días dijo que para el partido estaba garantizada la seguridad, que tenían no sé cuántos controles y muchos uniformados para seguridad. Solo mentiras, si no son capaces de controlar la gente en un partido, no me imagino el resto". "Debieron suspender el partido". Son algunos comentarios.

El Clásico entre Deportivo Cali y América suspendido por desmanes en la tribuna de Palmaseca. Un escenario donde son repetidos los actos de violencia y no pasa nada con la Dimayor. pic.twitter.com/VXHCyu0V9Y — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) April 13, 2024

