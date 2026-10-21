Cuidado con tu WhatsApp y claves: revelan estafas digitales y cómo protegerte

En el marco del Mes de la seguridad de la información, las alertas por fraude electrónico se mantienen encendidas en todo el país.

De acuerdo con las cifras divulgadas por el Centro Cibernético Policial, tan solo durante el año 2025 Colombia registró más de 64.000 denuncias vinculadas a estafas digitales.

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Entre las modalidades más reportadas por los ciudadanos destacan la suplantación de entidades financieras, el envío de mensajes fraudulentos y el robo de cuentas de WhatsApp.



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Los ciberdelincuentes diseñan sus estrategias apelando a la manipulación emocional, aprovechando la confianza, la sensación de urgencia o el miedo para forzar a las personas a actuar sin verificar.



Mediante alertas ficticias como "su cuenta será suspendida", "actualice sus datos inmediatamente" o "tiene un premio pendiente", buscan capturar contraseñas, códigos de seguridad o información financiera.

Además, la irrupción de la inteligencia artificial ha elevado la sofisticación de estos ataques, permitiendo a los delincuentes redactar mensajes sin errores ortográficos, clonar portales web de forma exacta e incluso imitar la voz o el rostro de personas conocidas.

Por esta razón, basarse únicamente en logos mal hechos o fallas de redacción ya no basta para identificar un engaño.

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¿Cuáles son las modalidades de estafa digital más comunes en Colombia?

Los intentos de fraude han trascendido el correo electrónico tradicional y ahora se propagan masivamente por canales de uso cotidiano como llamadas telefónicas, mensajes de texto y códigos QR. Entre los métodos técnicos reportados se encuentran:

Phishing: Correos electrónicos que suplantan a empresas, plataformas reconocidas o entidades financieras para obtener información confidencial.

Correos electrónicos que suplantan a empresas, plataformas reconocidas o entidades financieras para obtener información confidencial. Smishing: Mensajes de texto (SMS) que contienen enlaces sospechosos, promociones falsas o alertas sobre supuestos bloqueos de cuentas.

Mensajes de texto (SMS) que contienen enlaces sospechosos, promociones falsas o alertas sobre supuestos bloqueos de cuentas. Vishing: Llamadas telefónicas en las que los delincuentes se hacen pasar por representantes de una entidad para solicitar claves, datos sensibles o códigos de verificación.

Llamadas telefónicas en las que los delincuentes se hacen pasar por representantes de una entidad para solicitar claves, datos sensibles o códigos de verificación. QRishing: Códigos QR manipulados que dirigen a páginas web fraudulentas diseñadas para capturar datos personales o bancarios.

Carlos Andrés Castro, gerente de Seguridad de la Información de Claro Colombia, señala que hoy en día los fraudes utilizan mensajes, imágenes e incluso voces altamente realistas.

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Por ello, destaca que antes de hacer clic, escanear un código, entregar información o realizar un pago, resulta fundamental hacer una pausa y confirmar la veracidad de la comunicación directamente con la entidad a través de sus canales oficiales.

¿Cómo prevenir el fraude digital y proteger tus datos en Colombia?

Para evitar caer en estas trampas y resguardar tu información personal y financiera, la compañía Claro compartió una serie de recomendaciones prácticas que puedes aplicar a diario:

Verifica el remitente: Revisa con detenimiento la dirección de correo electrónico, el número telefónico y la identidad de la persona o entidad que te contacta. No actúes bajo presión: Desconfía de mensajes o llamadas que te exijan una respuesta inmediata, notifiquen el bloqueo de una cuenta o adviertan sobre una transacción no autorizada. Evita abrir enlaces sospechosos: En lugar de pulsar enlaces adjuntos, ingresa directamente a través de la aplicación oficial o escribe la dirección web oficial de la entidad en tu navegador. Protege tu información confidencial: Nunca entregues contraseñas, códigos de verificación, números de tarjetas o claves bancarias mediante llamadas, correos o mensajes. Revisa antes de escanear códigos QR: No utilices códigos QR enviados por desconocidos o colocados en sitios no oficiales, y comprueba la URL de destino antes de navegar. Desconfía de premios inesperados: Valida cualquier concurso, beneficio o promoción directamente con la empresa que supuestamente lo ofrece. Activa la autenticación en dos pasos: Habilita esta capa de protección adicional en todas las cuentas y aplicaciones que dispongan de esta opción. Reporta los intentos de fraude: Informa sobre la situación a la entidad que fue suplantada y acude a los canales oficiales de las autoridades.

Frente a cualquier duda o mensaje sospechoso, la pauta clave consiste en detenerte, evitar responder y verificar de manera directa con los medios oficiales de atención.

