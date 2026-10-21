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Cuidado con tu WhatsApp y claves: revelan estafas digitales y cómo protegerte

Cifras oficiales alertan sobre el incremento de ciberdelitos que emplean inteligencia artificial, mensajes de texto y códigos QR para robar información personal.

Alertan por ola de fraudes digitales en Colombia: las señales clave para detectar llamadas y mensajes falsos
Alertan por ola de fraudes digitales en Colombia: las señales clave para detectar llamadas y mensajes falsos
Foto: Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

En el marco del Mes de la seguridad de la información, las alertas por fraude electrónico se mantienen encendidas en todo el país.

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De acuerdo con las cifras divulgadas por el Centro Cibernético Policial, tan solo durante el año 2025 Colombia registró más de 64.000 denuncias vinculadas a estafas digitales.

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Entre las modalidades más reportadas por los ciudadanos destacan la suplantación de entidades financieras, el envío de mensajes fraudulentos y el robo de cuentas de WhatsApp.

Puedes leer: La técnica poco conocida para evitar las llamadas spam; no es cambiar de número
Los ciberdelincuentes diseñan sus estrategias apelando a la manipulación emocional, aprovechando la confianza, la sensación de urgencia o el miedo para forzar a las personas a actuar sin verificar.

Mediante alertas ficticias como "su cuenta será suspendida", "actualice sus datos inmediatamente" o "tiene un premio pendiente", buscan capturar contraseñas, códigos de seguridad o información financiera.

Además, la irrupción de la inteligencia artificial ha elevado la sofisticación de estos ataques, permitiendo a los delincuentes redactar mensajes sin errores ortográficos, clonar portales web de forma exacta e incluso imitar la voz o el rostro de personas conocidas.

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Por esta razón, basarse únicamente en logos mal hechos o fallas de redacción ya no basta para identificar un engaño.

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¿Cuáles son las modalidades de estafa digital más comunes en Colombia?

Los intentos de fraude han trascendido el correo electrónico tradicional y ahora se propagan masivamente por canales de uso cotidiano como llamadas telefónicas, mensajes de texto y códigos QR. Entre los métodos técnicos reportados se encuentran:

  • Phishing: Correos electrónicos que suplantan a empresas, plataformas reconocidas o entidades financieras para obtener información confidencial.
  • Smishing: Mensajes de texto (SMS) que contienen enlaces sospechosos, promociones falsas o alertas sobre supuestos bloqueos de cuentas.
  • Vishing: Llamadas telefónicas en las que los delincuentes se hacen pasar por representantes de una entidad para solicitar claves, datos sensibles o códigos de verificación.
  • QRishing: Códigos QR manipulados que dirigen a páginas web fraudulentas diseñadas para capturar datos personales o bancarios.

Carlos Andrés Castro, gerente de Seguridad de la Información de Claro Colombia, señala que hoy en día los fraudes utilizan mensajes, imágenes e incluso voces altamente realistas.

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Por ello, destaca que antes de hacer clic, escanear un código, entregar información o realizar un pago, resulta fundamental hacer una pausa y confirmar la veracidad de la comunicación directamente con la entidad a través de sus canales oficiales.

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¿Cómo prevenir el fraude digital y proteger tus datos en Colombia?

Para evitar caer en estas trampas y resguardar tu información personal y financiera, la compañía Claro compartió una serie de recomendaciones prácticas que puedes aplicar a diario:

  1. Verifica el remitente: Revisa con detenimiento la dirección de correo electrónico, el número telefónico y la identidad de la persona o entidad que te contacta.
  2. No actúes bajo presión: Desconfía de mensajes o llamadas que te exijan una respuesta inmediata, notifiquen el bloqueo de una cuenta o adviertan sobre una transacción no autorizada.
  3. Evita abrir enlaces sospechosos: En lugar de pulsar enlaces adjuntos, ingresa directamente a través de la aplicación oficial o escribe la dirección web oficial de la entidad en tu navegador.
  4. Protege tu información confidencial: Nunca entregues contraseñas, códigos de verificación, números de tarjetas o claves bancarias mediante llamadas, correos o mensajes.
  5. Revisa antes de escanear códigos QR: No utilices códigos QR enviados por desconocidos o colocados en sitios no oficiales, y comprueba la URL de destino antes de navegar.
  6. Desconfía de premios inesperados: Valida cualquier concurso, beneficio o promoción directamente con la empresa que supuestamente lo ofrece.
  7. Activa la autenticación en dos pasos: Habilita esta capa de protección adicional en todas las cuentas y aplicaciones que dispongan de esta opción.
  8. Reporta los intentos de fraude: Informa sobre la situación a la entidad que fue suplantada y acude a los canales oficiales de las autoridades.

Frente a cualquier duda o mensaje sospechoso, la pauta clave consiste en detenerte, evitar responder y verificar de manera directa con los medios oficiales de atención.

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